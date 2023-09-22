- Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со "Спартаком". Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол в ворота "Спартака" и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи, - передает слова Кондратова "СЭ".
Матч 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе D "Пари Нижний Новгород" - "Спартак" завершился крупным поражением хозяев поля со счетом 0:3. При этом в начале второго тайма при счете 0:1 после видеопросмотра был отменен забитый волжанами ответный гол. Второй и третий мячи гости забили уже в добавленное время. После четырех сыгранных туров "Пари НН" набрал 2 очка и занимает в своем квартете четвертое место.
"Пари НН" обратился в ЭСК по трем эпизодам матча Кубка России со "Спартаком"
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов рассказал об отправленном волжанами обращении в ЭСК РФС по итогам матча Пути РПЛ Кубка России с московским "Спартаком" (0:3).
Фото: РФС