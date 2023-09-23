- Все написано в заявлении клуба - контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Никаких подводных камней здесь нет, скандальных подробностей искать не стоит. Мы с клубом совместно пришли к такому решению. Ничего плохо здесь нет, юридический момент.
Напомним, недавно стало известно об уходе Станислава Сухины с должности начальника воронежской команды. Соглашение было расторгнуто по согласию сторон. В "Факеле" Сухина» работал с января прошлого года. Ранее он занимал аналогичную должность в московском "Локомотиве" и "Велесе".
По итогам 8 прошедших туров "Факел" занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Воронежцы набрали всего 5 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Сухина - об уходе из "Факела": никаких подводных камней здесь нет, скандальных подробностей искать не стоит
Станислав Сухина прокомментировал свой уход с поста начальника команды "Факел".
Фото: "СЭ"