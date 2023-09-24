"Что случилось со "Спартаком" после паузы на матчи сборных? Мы поговорили с друг другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия. Но когда ты играешь за "Спартак" и не побеждаешь — у тебя должны возникать серьёзные вопросы к себе", — сказал Бонгонда.
Спортсмен отметил, что вся команда начала совместно менять ситуацию в лучшую сторону. Бонгонда подметил, что у красно-белая отличная победная серия и игроки "Спартака" сделают всё, чтобы она продолжалась дальше.
Отметим, что следующий матч у команды Гильермо Абаскаля состоится уже в октябре. Первого числа московский коллектив в Самаре сыграет с "Крыльями Советов".
Источник: "Чемпионат".
Бонгонда: когда ты играешь за "Спартак" и не побеждаешь — у тебя должны возникать серьёзные вопросы к себе
Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда объяснил, в чём причины преобразившейся игры команды.
Фото: "Чемпионат"