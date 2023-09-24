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Бонгонда: когда ты играешь за "Спартак" и не побеждаешь — у тебя должны возникать серьёзные вопросы к себе

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Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда объяснил, в чём причины преобразившейся игры команды.
Фото: "Чемпионат"
"Что случилось со "Спартаком" после паузы на матчи сборных? Мы поговорили с друг другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия. Но когда ты играешь за "Спартак" и не побеждаешь — у тебя должны возникать серьёзные вопросы к себе", — сказал Бонгонда.

Спортсмен отметил, что вся команда начала совместно менять ситуацию в лучшую сторону. Бонгонда подметил, что у красно-белая отличная победная серия и игроки "Спартака" сделают всё, чтобы она продолжалась дальше.

Отметим, что следующий матч у команды Гильермо Абаскаля состоится уже в октябре. Первого числа московский коллектив в Самаре сыграет с "Крыльями Советов".

Источник: "Чемпионат".


Бонгонда Спартак
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