Как сообщает TEAMtalk, именно клуб из Лондона сейчас считается главным претендентом на подписание марокканского футболиста. По данным источника, руководство "Реала" не исключает возможность расставания с игроком.
Интерес к форварду проявляют и другие клубы из Англии. В частности, за ситуацией следят "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".
"Арсенал" лидирует в борьбе за игрока "Реала" - источник
"Арсенал" рассматривает варианты усиления атакующей линии перед летним трансферным окном и включил в шорт-лист нападающего мадридского "Реала" Браима Диаса.
