"Селя в первом тайме выручил и заменился, а во втором выручал Макси. Оба помогли. Большое спасибо им за это", — сказал Зиньковский.
Напомним, Александр Селихов отыграл первый тайм матча с "Динамо", а затем был вынужден покинуть поле из-за болей в спине. Тренерский штаб красно-белых решил не рисковать, поэтому на второй тайм на поле появился Александр Максименко. Он также не пропускал мячей.
Источник: "Чемпионат".
Зиньковский: спасибо Максименко и Селихову за победу в матче с "Динамо"
Нападающий "Спартака" Антон Зиньковский поблагодарил вратарей команды Александра Максименко и Александра Селихова за победу в матче с "Динамо" (1:0) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"