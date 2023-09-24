"Локомотив" обновился по сравнению с прошлым сезоном. Ну, а для нас на данном отрезке это самая главная игра, в которой надо побеждать", — сказал Сергеев.
28-летний Сергеев в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах, в которых стал автором шести голов и одной результативной передачи. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится сегодня, 24 сентября.
Источник: "Матч ТВ".
Сергеев — о матче с "Локо": для "Зенита" на данном отрезке это самая главная игра, в которой надо побеждать
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Локомотивом" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"