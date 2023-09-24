Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
Оренбург2 тайм
Зенит
16:30
ЛокомотивНе начат
Краснодар
19:00
УралНе начат
Ростов
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
БорнмутНе начат
Арсенал
16:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
16:00
Вест ХэмНе начат
Челси
16:00
Астон ВиллаНе начат
Шеффилд
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Хетафе1 тайм
Райо Вальекано
17:15
ВильярреалНе начат
Бетис
19:30
КадисНе начат
Лас-Пальмас
19:30
ГранадаНе начат
Атлетико
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 1 0 1
ИнтерЗавершен
Аталанта
16:00
КальяриНе начат
Удинезе
16:00
ФиорентинаНе начат
Болонья
19:00
НаполиНе начат
Торино
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
16:30
ХайденхаймНе начат
Айнтрахт
18:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мец
0 - 1 0 1
Страсбур2 тайм
Ланс
16:00
ТулузаНе начат
Гавр
16:00
КлермонНе начат
Монпелье
18:05
РеннНе начат
ПСЖ
21:45
МарсельНе начат

Сергеев — о матче с "Локо": для "Зенита" на данном отрезке это самая главная игра, в которой надо побеждать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Локомотивом" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Локомотив" обновился по сравнению с прошлым сезоном. Ну, а для нас на данном отрезке это самая главная игра, в которой надо побеждать", — сказал Сергеев.

28-летний Сергеев в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах, в которых стал автором шести голов и одной результативной передачи. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится сегодня, 24 сентября.

Источник: "Матч ТВ".


Сергеев Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится