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Петржела: поражения не остановят "Зенит", петербуржцы все равно станут чемпионами

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на поражение "сине-бело-голубых" в домашнем матче 9-го тура РПЛ от "Локомотива" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
– Проигрывать "Локомотиву", безусловно, очень обидно. Но поражения не остановят "Зенит", петербуржцы все равно станут чемпионами.
На дистанции у команды Семака нет равных конкурентов. Еще очень много времени до конца сезона – турнирное положение команд много раз поменяется, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

В минувшие выходные "Зенит" на своем поле потерпел поражение от московского "Локомотива" со счетом 1:2. Хозяева открыли счет в первом тайме благодаря точному удару колумбийского форварда Матео Кассьерры. Во втором тайме полузащитник "железнодорожников" Максим Глушенков восстановил равенство. В компенсированное время гости воспользовались ошибкой при выбросе аута Данила Кругового, и защитник "красно-зеленых" Наир Тикнизян на 91-й минуте принес волевую победу команде Михаила Галактионова.

После 9-ти сыгранных туров "Зенит" набрал 17 очков и расположился на 3-й строчке в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.


Зенит Локомотив Петржела
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