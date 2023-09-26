– Проигрывать "Локомотиву", безусловно, очень обидно. Но поражения не остановят "Зенит", петербуржцы все равно станут чемпионами.
На дистанции у команды Семака нет равных конкурентов. Еще очень много времени до конца сезона – турнирное положение команд много раз поменяется, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
В минувшие выходные "Зенит" на своем поле потерпел поражение от московского "Локомотива" со счетом 1:2. Хозяева открыли счет в первом тайме благодаря точному удару колумбийского форварда Матео Кассьерры. Во втором тайме полузащитник "железнодорожников" Максим Глушенков восстановил равенство. В компенсированное время гости воспользовались ошибкой при выбросе аута Данила Кругового, и защитник "красно-зеленых" Наир Тикнизян на 91-й минуте принес волевую победу команде Михаила Галактионова.
После 9-ти сыгранных туров "Зенит" набрал 17 очков и расположился на 3-й строчке в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.
Петржела: поражения не остановят "Зенит", петербуржцы все равно станут чемпионами
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на поражение "сине-бело-голубых" в домашнем матче 9-го тура РПЛ от "Локомотива" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"