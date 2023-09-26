– Москалев не показал несколько желтых карточек игрокам "Зенита" и "Локомотива". Я сужу по картинке и остаюсь при своем мнении: Москалеву следовало дать желтую Сергееву и еще две – Баринову. Первую – на 80-й минуте, вторую – за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела, – цитирует Федотова "Чемпионат".
Матч 9-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоялся в минувшее воскресенье, 24 сентября, в Санкт-Петербурге. Финальный свисток воронежца Владимира Москалева зафиксировал волевую победу гостей со счетом 2:1. Авторами забитых мячей в составе "железнодорожников" стали полузащитник Максим Глушенков и защитник Наир Тикнизян, который отличился на 91-й минуте. Благодаря этому результату "Локомотив" набрал 15 очков и поднялся на шестое место в таблице РПЛ. "Зенит" с 17 очками расположился на третьей строчке в чемпионате России.
Игорь Федотов: судье Москалеву следовало дать две желтых карточки Баринову в матче с "Зенитом"
Игорь Федотов, в прошлом арбитр чемпионата России, заявил, что судье Владимиру Москалеву следовало удалить за две желтые карточки капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова в матче 9-го тура РПЛ против "Зенита" (2:1).
Фото: "Матч ТВ"