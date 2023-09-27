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Хавбек "Уфы" Лях: приятно обыграть родное "Торпедо" — команду, которая ставит задачу выхода в РПЛ

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Полузащитник "Уфы" Андрей Лях прокомментировал победу над "Торпедо" в матче 1/32 финала пути регионов РПЛ (1:1, 8:7 пен).
Фото: ФК "Торпедо"
"Касаемо того, что обыграли "Торпедо", приятно победить команду, которая ставит задачей выход в РПЛ. К тому же приятно обыграть, так как это мой родной клуб. Он выпускал меня", — сказал Лях.

Спортсмен заявил, что в команде до последнего верили в то, что сумеют сравнять счёт в основное время. Константин Троянов сравнял счёт на 90+1-й минуте, переведя матч в серию пенальти. Там точнее оказались футболисты "Уфы".

Источник: "Матч ТВ".


Торпедо Уфа Кубок России
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