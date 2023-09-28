По сведениям источника, московский клуб готов сохранить защитника в команде, предложив ему новый контракт, если тот пойдёт на существенное сокращение заработной платы по контракту, подписанному в августе 2021 года. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на сезон.
В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в восьми матчах, не отметившись результативными действиями.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Источник: "Спартак" может продлить контракт с Джикией при существенном понижении зарплаты
Московский "Спартак" готов подписать новое соглашение со своим капитаном Георгием Джикией при определённых условиях.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ