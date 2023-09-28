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В "Шиннике" заявили, что их стадион не пройдет лицензирование в РПЛ

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Заместитель генерального директора ярославского "Шинника" Борис Никоноров заявил, что стадион команды не подходит под требования РПЛ.
Фото: ФК "Шинник"
"Если судить в рамках спортивного принципа, то считаю, это вполне реально. Другое дело, что наш стадион не пройдет лицензирование и не получит категорию "РФС-1", необходимую для участия в Премьер-Лиге", — сказал Никоноров.

Функционер заявил, что сейчас команда усиленно работает над этим вопросом и находится в контакте с руководством области, которое присутствует на каждой игре команды. "Шинник", набравший в 11 матчах 19 очков, занимает в турнирной таблице Первой лиги третье место. Оно, по итогам сезона, позволяет сыграть в стыковых матчах.

Источник: Metaratings.


Шинник
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