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Червиченко: кому нужно брать в "Ростов" вместо Карпина какого-то клоуна?

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал домыслы о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
– Сколько должен матчей должен проиграть "Ростов", чтобы в клубе задумались об увольнении 54-летнего специалиста? Думаю, никто и не будет задумываться. Серьезных покупок у "Ростова" нет. Играют теми, кого сами открывают, поэтому зачем вообще задумываться? От добра добра не ищут. Взять в "Ростов" вместо Карпина какого-то клоуна, который будет просить дорогих игроков и не сможет работать с молодыми футболистами? Кому это надо? У нас достаточно команд, которые специализируются на этом, – цитирует Червиченко "Матч ТВ".

В настоящее время Валерий Карпин совмещает посты главного тренера в "Ростове" и национальной сборной России. Под руководством 54-летнего специалиста "Ростов" в прошлом сезоне до последнего тура претендовал на бронзовые медали РПЛ, но ограничился итоговым 4-м местом в таблице.

После 9-ти сыгранных туров чемпионата страны-2023/24 команда из Ростова-на-Дону идет 11-й в Премьер-Лиге, имея в активе 9 очков. Сегодня, 29 сентября, "желто-синие" на своем поле примут "Урал" в стартовом матче 10-го тура РПЛ.


Ростов Карпин Червиченко
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