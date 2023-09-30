"В чем-то критика Карпина оправдана, в чем-то огульна. Он в любом случае хороший тренер и заслуженно входит в элиту наших специалистов. К несчастью, он сейчас столкнулся с отсутствием новых идей", — сказал Балахнин.
Балахнин отметил, что коллектив Карпина играет так же, как два сезона назад, поэтому соперники уже адаптировались к стилю игру ростовской команды.
"Ростов" в 10 матчах чемпионата России набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 11-е место.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Балахнин — о Карпине: в чем-то его критика оправдана, у "Ростова" отсутствие новых идей
Бывший наставник "Ростова" Сергей Балахнин отметил, что у нынешнего главного тренера команды Валерия Карпина наметился кризис идей.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев