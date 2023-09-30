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Зиньковский: только с теплыми и приятными чувствами вернусь в Самару. Это не чужой для меня город

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о возвращении в Самару на матч 10-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
"Самара не чужой город для меня. Думаю, что будет как всегда: в Самаре хорошая поддержка, много болельщиков. Сейчас, конечно, поменьше… Я как всегда, только с теплыми и приятными чувствами вернусь в Самару", — сказал Зиньковский.

27-летний Зиньковский выступал за самарскую команду с 2019 по 2022 год. За это время спортсмен принял участие в 117 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу. С прошлого года полузащитник играет в составе "Спартака". В нынешнем сезоне у него 12 матчей, гол и голевая передача.

Источник: "Чемпионат".


Зиньковский Спартак Крылья Советов
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