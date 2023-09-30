Встреча закончилась победой оренбуржцев со счётом 3:1. Таким образом, "Зенит" потерпел уже второе поражение подряд в чемпионате России.
С питерским клубом это произошло впервые с октября 2021 года. Тогда подопечные Сергея Семака уступили в РПЛ "Сочи" (1:2) и "Арсеналу" (1:2). Тогда же серия поражений "Зенита" достигла трёх матчей. Вскоре сине-бело-голубые уступили "Ювентусу" (0:1) в Лиге чемпионов.
В составе "Зенита" в матче с "Оренбургом" единственный мяч забил Густаво Мантуан. У "Оренбурга" отличились Дмитрий Воробьёв, Матиас Перес и Брайан Мансилья.
"Зенит" впервые с октября 2021 года потерпел два поражения подряд в РПЛ
"Зенит" уступил "Оренбургу" в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"