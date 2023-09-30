"Честно говоря, игру посмотреть не удалось. Но, если "Зенит" сейчас так много стал пропускать, то, конечно, есть проблемы в обороне у команды. Нынешняя ситуация неприятна для "Зенита". Тем не менее бить тревогу ещё рано. Вот, если будут ещё проигрывать, тогда можно будет говорить, что у команды кризис, но сейчас, конечно же, нет. Я же думаю, что "Зенит" все сможет выправить. Конечно, он уже не сможет стать чемпионом с большим отрывом. Но, мое мнение, "Зенит" по-прежнему остаётся претендентом на победу в РПЛ", - сказал Тарханов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Тарханов: стать чемпионом с большим отрывом "Зенит" уже не сможет
Российский тренер Александр Тарханов поделился с корреспондентом Rusfootball.info мнением о поражении "Зенита" от "Оренбурга" в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"