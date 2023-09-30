Встреча закончилась победой оренбуржцев со счётом 3:1. "Зенит" быстро открыл счёт, но затем ещё в первом тайме пропустил трижды.
"Матч для нас складывался неудачно. Мы дали большую фору, но надо забивать самим. Нам не хватило забитых мячей, хотя моменты были. Чтобы вернуться в игру, надо забивать раньше.
В обоих тайма у нас было много моментов, но подвела реализация. Мы могли победить со счётом 4:3. Такое бывает, но сегодня не получилось", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Семак: матч с "Оренбургом" складывался неудачно для "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: "Чемпионат"