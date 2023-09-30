— Забег Марио? Никак не отреагировал. Дальше пошел. На самом деле, это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок.
Напомним, 3 сентября московский ЦСКА сыграл с петербургским "Зенитом" в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. Защитник гостей Марио Фернандес после гола Дугласа Сантоса пробежал мимо скамейки запасных столичного клуба и эмоционально отпраздновал это событие со своими партнерами по команде. Отметим, что с 2012 по 2022 год бразилец выступал за ЦСКА.
Источник: Sport24
Мухин – о забеге Фернандеса после гола в ворота ЦСКА: это не очень хороший поступок
Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался о праздничным забеге защитника петербургского "Зенита" Марио Фернандеса после гола в ворота "армейцев".
Фото: "Матч ТВ"