Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
6 - 1 6 1
БрайтонЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Эвертон
1 - 2 1 2
Лутон ТаунЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
БернлиЗавершен
Борнмут
0 - 4 0 4
АрсеналЗавершен
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 0 0 0
ВильярреалЗавершен
Райо Вальекано
2 - 2 2 2
МальоркаЗавершен
Жирона
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 0 3 0
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 4 0 4
НаполиЗавершен
Милан
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Салернитана
0 - 4 0 4
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 3 1 3
Боруссия МЗавершен
Кёльн
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
1 - 0 1 0
УнионЗавершен
Вольфсбург
2 - 0 2 0
АйнтрахтЗавершен
Майнц
0 - 3 0 3
БайерЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
0 - 0 0 0
ПСЖЗавершен
Монако
3 - 2 3 2
МарсельЗавершен

Мухин – о забеге Фернандеса после гола в ворота ЦСКА: это не очень хороший поступок

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался о праздничным забеге защитника петербургского "Зенита" Марио Фернандеса после гола в ворота "армейцев".
Фото: "Матч ТВ"
— Забег Марио? Никак не отреагировал. Дальше пошел. На самом деле, это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок.

Напомним, 3 сентября московский ЦСКА сыграл с петербургским "Зенитом" в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. Защитник гостей Марио Фернандес после гола Дугласа Сантоса пробежал мимо скамейки запасных столичного клуба и эмоционально отпраздновал это событие со своими партнерами по команде. Отметим, что с 2012 по 2022 год бразилец выступал за ЦСКА.

Источник: Sport24


Мухин Фернандес ЦСКА Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится