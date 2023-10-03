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Спортивный врач: от такой травмы Хлусевич будет восстанавливаться от 2 до 3 месяцев

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Спортивный врач Александр Костюченков отреагировал на информацию пресс-службы "Спартака" о том, что полузащитник Даниил Хлусевич пропустит не менее месяца из-за травмы боковой связки колена.
Фото: ФК "Спартак"
– От такой травмы Хлусевич будет восстанавливаться от 2 до 3 месяцев. Из-за такой травмы происходит минимальные сокращения, кровоснабжение. Тяжелое повреждение. Хлусевич – хороший футболист, но вот такая серьезная травма, – цитирует Костюченкова "РБ Спорт".

Ранее "Спартак" сообщил о том, что Даниил Хлусевич выбыл на неопределенный срок из-за повреждения боковой связки колена. 22-летний полузащитник получил травму во время выездного матча 10-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:4). Точный срок возвращения футболиста на поле выяснится в процессе восстановления. По оценкам врачей, Даниил пропустит не меньше месяца.

Кроме того, пресс-служба "красно-белых" проинформировала о том, что хавбек команды Руслан Литвинов продолжает комплекс мероприятий по лечению. У 22-летнего уроженца Воронежа наблюдаются воспалительные изменения приводящих мышц.


Спартак Хлусевич Травмы Литвинов
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