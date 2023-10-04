– Мы довольны победой над "Спартаком", особенно после поражений. Не стоит думать о реванше, скорее стоит думать о своей игре – что у нас есть характер и мы на нем можем вот так побежать. Предыдущие матчи складывались не очень удачно, и сегодня было важно одержать победу. Надеюсь, что с этим духом подойдем к предстоящему матчу с "Факелом", – цитирует Гафина "Матч ТВ".
4 октября московское "Динамо" нанесло разгромное поражение "Спартаку" в домашнем матче 5-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России. Дерби состоялось на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счетом 3:0 (2:0) в пользу "бело-голубых".
Два гола хозяева забили под занавес первого тайма. На 42-й минуте мяч влетел в ворота голкипера "Спартака" Александра Максименко рикошетом от бразильского хавбека Бителло после мощного удара нападающего Федора Смолова. Спустя 3 минуты полузащитник "Динамо" Даниил Фомин оказался первым на добивании и удвоил счет.
В компенсированное время дебютант хозяев Иван Зазвонкин оформил разгром "красно-белых". Благодаря этому результату команда Марцела Лички набрала 8 очков и сохранила за собой вторую строчку в таблице квартета D. "Спартак" с 12 очками обеспечил себе первое место в группе за 2 тура до финиша.
Член совдира "Динамо" Гафин: довольны победой над "Спартаком", особенно после поражений
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин остался доволен результатом домашнего дерби со "Спартаком" (3:0) в рамках 5-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"