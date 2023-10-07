– Если "Спартак" ищет нового главного тренера, то правильно делает. Абаскаль уже запутался и не понимает, как играть и кого ставить. Думаю, что Абаскаль не смог адаптироваться к российскому футболу. Дело в том, что он пришел не в готовую команду. Нужно было строить коллектив. А это все-таки гораздо сложнее, чем прийти в уже готовый клуб. Так что смена тренера для "Спартака" сейчас выглядит логичной. Команде нужны новые идеи, – цитирует Пономарева "Евро-Футбол.Ру".
В воскресенье, 8 октября, "Спартак" и ЦСКА встретятся в московском дерби в рамках 11-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Стартовый свисток Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга раздастся в 19:00 по мск. В активе обоих столичных клубов по 16 набранных очков.
"Красно-белые" идут на 6-й строчке в таблице РПЛ, "армейцы" располагаются на восьмом месте. В предыдущем туре чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл в Самаре "Крыльям Советов" (0:4), а ЦСКА дома нанес минимальное поражение "Балтике" (1:0).
Пономарев: смена тренера для "Спартака" сейчас выглядит логичной, команде нужны новые идеи
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"