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Агент защитника "Сочи" Дркушича сообщил, что игрок поедет в сборную Словении, несмотря на недавнюю травму

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Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о вызове его клиента в сборную Словении.
Фото: Guliver
"Ваня получил вызов в сборную Словении, и он туда поедет, несмотря на недавно перенесенную травму. Он выздоровел, чувствует себя хорошо и появится в расположении сборной", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, центральный защитник "Сочи" Ваня Дркушич получил травму в матче восьмого тура российской Премьер-лиги против московского "Спартака" (0:1). На прошлой неделе 23-летний словенец вернулся в общую группу "Сочи". Дркушич дебютировал на национальную сборную Словении в марте этого года. Он принял участие в двух матчах квалификации к чемпионату Европы-2024 года против Сан-Марино (2:0, 4:0).

Сборная Словении в предстоящих играх отборочного этапа на Евро-2024 сыграет 14 октября с командой Финляндии, а 17 октября против Северной Ирландии.


Дркушич Сочи Сборная Словении
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