"Камерун - хорошая сборная. О Кении меньше информации, но, тем не менее, африканские страны в целом достаточно силовые и беговые. Работа будет хорошей. Хорошо, что играем в Москве. Это сказка", - цитирует Джикию Sport24.
Сборная России в рамках учебно-тренировочного сбора проведет два товарищеских матча. 12 октября коллектив Валерия Карпина сыграет с национальной командой Камеруна. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. 16 октября российская сборная встретится в Турции с другой африканской командой - Кенией. Обе игры начнутся в 19:00 по московскому времени. Отметим, что сегодня, 9 октября, сборная России провела первую тренировку на базе в Новогорске.
Джикия - о матче против сборной Камеруна: хорошо, что играем в Москве. Это сказка
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал, чего он ждет от товарищеских матчей против сборных Камеруна и Кении.
Фото: "СЭ"