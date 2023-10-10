"Что касается возможности перехода в Азию, такие разговоры велись уже давно. Однако я убежден, что и там найдутся противники перехода России", — передает слова слова Газзаева RT.
Сборная России находится в изоляции от официальных матчей. Национальную команду отстранили в феврале 2022 года. С того момента команда играет исключительно товарищеские матчи.
В ближайшее время Россия сыграет два матча. Сборная примет у себя команду из Камеруна. Игра пройдет 12 октября в 19:00 на "ВТБ Арене". Далее у команды Карпина будет игра с Кенией. Коллективы встретятся в Турции 16 октября в 19:00 на стадионе отеля.
Газзаев: в Азии найдутся противники перехода Сборной России в их конфедерацию футбола
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал свое относительно возможного перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РИА Новости