– В чем отличие сборной Камеруна от Катара, Ирана и других наших предыдущих соперников? Уровень игроков. Хотя он и сопоставим с Ираном. Футболисты играют в сильнейших европейских клубах. Тренировочный процесс? Никак не корректируется в этой связи. Не пляшем, не танцуем, готовимся, как к другим соперникам.
Доволен ли игровым тонусом Джикии? Это можно будет понять только в игре. По тренировкам с уверенностью сказать нельзя. Занятия больше носят восстановительный и подготовительный характер, чем с максимальной нагрузкой. Физически Джикия в порядке. В игровом плане он и сам не узнает, думаю, пока не сыграет 90 минут.
Дебютанты Горшков и Харин? Пока рано. Получат свои минуты на поле – тогда поговорим. Да и то вряд ли созреют выводы, – цитирует 54-летнего специалиста "Матч ТВ".
Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что предстоящую игру из-за травм пропустят нападающий мюнхенской "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг, полузащитник итальянского "Наполи" Андре Замбо Ангисса, а также хавбек "Монако" Александр Головин.
Команда Валерия Карпина начала октябрьский сбор 9 октября. В понедельник, 16 октября, россияне завершат УТС товарищеской игрой в Турции против Кении. По информации службы коммуникации РФС, на предстоящую встречу уже реализовано около 20 тысяч билетов.
Делегация сборной Камеруна приземлилась накануне вечером в столичном аэропорту. Ее встретили с пирогом и национальными песнями. Сегодня, 11 октября, африканские футболисты проведут предматчевую тренировку на стадионе "ВТБ Арена".
Карпин – о матче с Камеруном: не пляшем, не танцуем, готовимся, как к другим соперникам
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов перед товарищеским матчем с национальной командой Камеруна.
Фото: РФС