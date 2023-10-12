"У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдёте в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть. Будут играть в Кубке Азии", — передает слова Черчесова "Чемпионат".
Сборная России находится в изоляции от официальных матчей с февраля 2022 года. Национальная команда не участвует в отборах на Евро 2024. В СМИ ходили слухи, что сборная Россия перейдет в азиатский регион, чтобы играть больше игр.
Следующий матч сборная России сыграет против Кении 16 октября в 19:00. Встреча пройдет на стадионе отеля в Турции.
Черчесов — о возможном переходе сборной России в Азию: вы перейдете в другую конфедерацию, а ФИФА не даст вам играть
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о возможном переходе российского футбола в Азию.
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