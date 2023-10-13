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Соболев – о малом количестве спартаковцев в сборной: это зависит от результатов в клубе

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Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о малом количестве игроков из стана красно-белых на октябрьском сборе национальной команды России.
Фото: ФК "Спартак"
— Наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было 7 наших, сейчас только двое. Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе, – цитирует Соболева "РБ Спорт".

На октябрьский сбор национальной команды России вызов получили два игрока московского "Спартака" – защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

Напомним, вчера команда России провела первый товарищеский матч на октябрьском сборе. В Москве она одержала победу над Камеруном со счетом 1:0. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии. Соперником россиян станет сборная Кении.


Соболев Спартак Сборная России
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