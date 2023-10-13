— Наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было 7 наших, сейчас только двое. Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе, – цитирует Соболева "РБ Спорт".
На октябрьский сбор национальной команды России вызов получили два игрока московского "Спартака" – защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.
Напомним, вчера команда России провела первый товарищеский матч на октябрьском сборе. В Москве она одержала победу над Камеруном со счетом 1:0. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии. Соперником россиян станет сборная Кении.
Соболев – о малом количестве спартаковцев в сборной: это зависит от результатов в клубе
Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о малом количестве игроков из стана красно-белых на октябрьском сборе национальной команды России.
Фото: ФК "Спартак"