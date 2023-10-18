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Ярошик: русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня

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Бывший главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик считает, что российские футболисты в Европе не особо нужны.
Фото: "Чемпионат"
"Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Я все-таки недолго пробыл в России. Главное для футболистов — иметь желание попробовать свои силы за границей. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня", — сказал Ярошик.

В годы игровой карьеры Ярошик с 2003 по 2005 год выступал за московский ЦСКА, а с 2008 по 2010 год представлял самарские "Крылья Советов". Нынешний сезон чешский специалист начал в качестве главного тренера "Оренбурга", но был вынужден покинуть команду из-за несчастного случая с дочкой, которая сильно ударилась головой. Сейчас с ней всё отлично, а Ярошик думает по поводу продолжения тренерской карьеры.

Источник: "РБ Спорт".


Ярошик
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