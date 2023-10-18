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Пресс-атташе "Спартака": Соболев находится на базе и участвует в восстановительной тренировке

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающий "красно-белых" и сборной России Александр Соболев находится на базе команды и участвует в восстановительной тренировке.
Фото: РФС
– Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева – он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке, – приводит слова Зеленова РИА Новости.

Ранее журналист Иван Карпов рассказал о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок с московской командой из-за проблем с дисциплиной. По информации источника, 26-летний барнаулец трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение нападающего было рассчитано до его возвращения из сборной.

16 октября Соболев вышел в стартовом составе национальной команды и открыл счет в товарищеском матче с Кенией (2:2). 22 октября "Спартак" возобновит чемпионат России домашней игрой против "Пари НН" в рамках 12-го тура РПЛ.


Спартак Сборная России Соболев Зеленов Абаскаль
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