— Причина не самой яркой игры? Не то что не самой яркой, а очень плохой игры. У нас который матч очень плохое начало. Потом мы в игру где-то возвращаемся, а где-то — нет. Проиграли матч на первых минутах.
22 октября в Екатеринбурге состоялся один из матчей двенадцатого тура чемпионата России по футболу (сезон 2023-2024). Там местный "Урал" сыграл против "Сочи". Подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражение со счетом 1:4.
После сегодняшнего матча "Урал" остался на девятом месте в турнирной таблице. У екатеринбургского клуба по-прежнему 16 очков на счету.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Урала" Гончаренко: проиграли матч с "Сочи" на первых минутах
Главный тренер "Урала" из Екатеринбурга Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Сочи" (1:4) в 12-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"