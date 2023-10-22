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Тренер "Урала" Гончаренко: проиграли матч с "Сочи" на первых минутах

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Главный тренер "Урала" из Екатеринбурга Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от "Сочи" (1:4) в 12-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
— Причина не самой яркой игры? Не то что не самой яркой, а очень плохой игры. У нас который матч очень плохое начало. Потом мы в игру где-то возвращаемся, а где-то — нет. Проиграли матч на первых минутах.

22 октября в Екатеринбурге состоялся один из матчей двенадцатого тура чемпионата России по футболу (сезон 2023-2024). Там местный "Урал" сыграл против "Сочи". Подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражение со счетом 1:4.

После сегодняшнего матча "Урал" остался на девятом месте в турнирной таблице. У екатеринбургского клуба по-прежнему 16 очков на счету.

Источник: "Матч ТВ"


Урал Гончаренко Сочи
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