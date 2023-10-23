– Конечно, победа над "Пари НН" была очень важна. Мы прервали свою безвыигрышную серию. Не могу сказать, что эта серия как-то на нас давила. В коллективе у нас все нормально – атмосфера рабочая, никаких конфликтов нет, мы продолжаем работать и готовиться к следующим играм. Если говорить о результатах команды на этом отрезке сезона, то, конечно, они могли быть лучше, – цитирует Денисова ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале о том, что Абаскаль отстранял Соболева от основы из-за трехкратного пропуска командного завтрака. В пресс-службе "красно-белых" опровергли слухи о конфликте между тренером и игроком, а также не стали комментировать внутренние меры дисциплинарного характера.
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав. 26-летний форвард вышел на замену в перерыве и провел на поле весь второй тайм. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Денисов: никаких конфликтов в "Спартаке" нет, у нас все нормально
Полузащитник "Спартака" Даниил Денисов рассказал об атмосфере внутри команды на фоне слухов о возможном конфликте между главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"