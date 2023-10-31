"Надеюсь, в следующей игре с "Пари НН" мы победим. Хотим выиграть Кубок России, — передает слова Бальбуэны "Матч ТВ".
В группе D Кубка России "Динамо" занимает второе место. Москвичи набрали 8 очков в 5 играх. Противниками бело-голубых являются "Спартак", "Краснодар" и "Пари НН".
2 ноября "Динамо" сыграет последний групповой матч в Кубке России против "Пари НН". Игра состоится на "ВТБ Арене".
В сезоне 2023/2024 Бальбуэна сыграл 13 матчей. В них парагвайский игрок отдал 1 голевую передачу.
Бальбуэна: "Динамо" хочет выиграть Кубок России
арагвайский защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна заявил, что московский хочет выиграть Кубок России в этом сезоне.
Фото: "СЭ"