"Кто из россиян "Спартака" может играть в Европе? Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист", — сказал Бабич.
Сербский защитник пополнил состав "Спартака" в летнее трансферное окно, перейдя из "Альмерии". За новую команду Бабич в девяти матчах забил два гола. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года.
Источник: Sport24.
Бабич: любой из российских игроков "Спартака" способен заиграть в Европе
Защитник "Спартака" Срджан Бабич считает, что любой из российских игроков команды смог бы заиграть в Европе.
Фото: "Чемпионат"