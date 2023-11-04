Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ахмат
16:30
ФакелНе начат
Балтика
19:00
ЗенитНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Шеффилд
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Бёрнли
18:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Сити
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
18:00
Брайтон энд ХоувНе начат
Брентфорд
18:00
Вест ХэмНе начат
Ньюкасл Юнайтед
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
16:00
ЖиронаНе начат
Бетис
18:15
МальоркаНе начат
Сельта
20:30
СевильяНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
17:00
НаполиНе начат
Аталанта
20:00
ИнтерНе начат
Милан
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Фрайбург
17:30
Боруссия МНе начат
Кёльн
17:30
АугсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
БайерНе начат
Унион
17:30
АйнтрахтНе начат
Боруссия Д
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
19:00
ЛансНе начат
Марсель
23:00
ЛилльНе начат

Бабич: любой из российских игроков "Спартака" способен заиграть в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Спартака" Срджан Бабич считает, что любой из российских игроков команды смог бы заиграть в Европе.
Фото: "Чемпионат"
"Кто из россиян "Спартака" может играть в Европе? Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист", — сказал Бабич.

Сербский защитник пополнил состав "Спартака" в летнее трансферное окно, перейдя из "Альмерии". За новую команду Бабич в девяти матчах забил два гола. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года.

Источник: Sport24.


Бабич Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится