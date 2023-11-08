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Гершкович: то, что Абаскаль не ставит Соболева не означает, что его не должны вызывать в сборную России

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Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался о вызове нападающего "Спартака" Александра Соболева в сборную России.
Фото: "Чемпионат"
"Соболев не мог быть вызван в сборную России незаслуженно. Он регулярно вызывался в команду до этого. Это лишь Абаскаль его не ставит. Но это не значит, что его не должны вызывать в сборную России", — сказал Гершкович.

26-летний Соболев впервые сыграл за сборную России в октябре 2020 года. С тех пор спортсмен принял участие в 14 матчах за команду, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: "Спорт день за днём".

Гершкович Соболев Спартак Сборная России
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