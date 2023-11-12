"Получил желтую карточку во втором тайме? По крайней мере, в конце игры. Считаю, что нас зажали желтыми карточками и стандартными положения. Свистели те фолы, которых не было, для нас это привычная ситуация", - сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".
"Урал" уступил в 15-м туре российской Премьер-лиги "Крыльям Советов". Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:1. По ходу матча в ворота уральцев было назначено два пенальти, один из которых был реализован. Также арбитры показали суммарно 11 карточек, из которых подопечным Виктора Гончаренко и самому наставнику досталось пять желтых и одна красная. Это поражение стало для "Урала" четвертым подряд. Команда не выигрывает на протяжении 10 последних туров.
Гончаренко - о судействе в игре с "Крыльями Советов": свистели те фолы, которых не было. Для нас это привычная ситуация
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал работу рефери в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3).
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