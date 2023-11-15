По информации источника, защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Васильев могут пропустить матч "Зенита" с "Сочи" в 16-м туре российской Премьер-лиги. Как сообщается, футболисты продолжают восстановление после полученных травм.
Напомним, Фернандес пропустил пять последних туров РПЛ из-за растяжения боковой связки колена. Васильев не принимал участия в матчах за "сине-бело-голубых" с 8-го тура из-за перелома плюсневой кости.
"Зенит" примет "Сочи" на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 25 ноября. Начало встречи в 15:15 по местному времени.
Источник: "СЭ"
Игроки "Зенита" Марио Фернандес и Васильев могут пропустить матч 16-го тура РПЛ против "Сочи"
Защитник и хавбек "Зенита" Марио Фернандес и Дмитрий Васильев могут не сыграть с "Сочи" в 16-м туре чемпионата России.
Фото: Чемпионат.com