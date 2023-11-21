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Красич: ЦСКА — самый популярный клуб России

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Экс-игрок туринского "Ювентуса" Милош Красич рассказал, какой российский клуб, по его мнению, является самым популярным.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА — самый популярный клуб России. Конечно. Понятно, что есть и "Спартак", и "Зенит", у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей", — приводит слова Красича "РБ Спорт".

ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году. В финале турнира армейцы встречались с лиссабонским "Спортингом". Красно-синие обыграли португальскую команду со счетом 3:1. Голы оформили защитник Алексей Березуцкий, полузащитник Юрий Жирков и форвард Вагнер Лав.

ЦСКА Красич
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