"ЦСКА — самый популярный клуб России. Конечно. Понятно, что есть и "Спартак", и "Зенит", у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей", — приводит слова Красича "РБ Спорт".
ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году. В финале турнира армейцы встречались с лиссабонским "Спортингом". Красно-синие обыграли португальскую команду со счетом 3:1. Голы оформили защитник Алексей Березуцкий, полузащитник Юрий Жирков и форвард Вагнер Лав.
Красич: ЦСКА — самый популярный клуб России
Экс-игрок туринского "Ювентуса" Милош Красич рассказал, какой российский клуб, по его мнению, является самым популярным.
Фото: ПФК ЦСКА