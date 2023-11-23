- Зачем столько игроков вызвали? Второй состав, уверен, справился бы не хуже. Зачем Сафонова ставили? Не знаете, как он играет? Он же весь матч простоял, заболеть мог. Для чего тогда Нигматуллина приглашали? Во втором тайме могли бы всемером против такой Кубы играть - они никакие, - передает слова Бубнов Sportbox.
Товарищеский матч национальных сборный России и Кубы прошел в Волгограде 20 ноября и завершился разгромной победой российских футболистов со счетом 8:0. В составе подопечных Валерия Карпина все голы были забиты разными футболистами - отличились полузащитники Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой, защитник Александр Сильянов и нападающий Александр Соболев. Матч на построенной специально к ЧМ-2018 "Волгоград Арене" посетили свыше 40 тысяч болельщиков.
В рейтинге ФИФА сборная России занимает 39 место, сборная Кубы - 169 место.
Бубнов: во втором тайме могли бы всемером против Кубы играть - они никакие. Сафонов весь матч простоял, заболеть мог
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу сборной России над сборной Кубы (8:0).
Фото: Sportbox