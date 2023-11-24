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Вандерсон: надеюсь, "Краснодар" выиграет титул в этом сезоне

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Бывший футболист "Краснодара" Вандерсон рассказал, что он все еще следит за своей экс-командой.
Фото: "Чемпионат"
"Внимательно слежу за "Краснодаром". Сейчас команда очень достойно выступает в чемпионате и, может быть, даже выиграет титул в этом сезоне. Я на это надеюсь", — приводит слова Вандерсона "Чемпионат".

Вандерсон играл за "Краснодар" на протяжении 4 сезонов. В составе основной команды "быков" у нападающего накопилось 155 матчей. За это время бразилец забил 49 мячей и сделал 24 голевые передачи. В сезоне-2012/13 форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

Вандерсон Краснодар
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