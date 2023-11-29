– Вендел – очень важный для нас игрок. Но, к сожалению, он приболел. Надеюсь, несерьезно, к следующей игре должен быть готов. Сегодня, к сожалению, не готов, – приводит слова Семака “Матч ТВ”.
Сегодня, 29 ноября 2023 года, петербургский “Зенит” в гостях сыграет против московского “Динамо”. Данная встреча будет проходить в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Она состоится в Москве на стадионе “ВТБ Арена”. Стартовый свисток поединка запланирован на 18:15 по столичному времени. Хавбек сине-бело-голубых Вендел не попал в заявку команды на эту игру.
Напомним, в нынешнем сезоне Вендел принял участие в 16 матчах своей команды. Полузащитник петербургского клуба сумел записать в собственный актив четыре забитых мяча и шесть ассистов.
Вендел пропустит кубковый матч с “Динамо” из-за болезни
Главный тренер петербургского “Зенита” Сергей Семак рассказал, почему полузащитник команды Вендел не сыграет в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским “Динамо”.
Фото: ФК "Зенит"