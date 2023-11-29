– Это не тот результат, за которым мы приехали. Мы хотели добиться победы, чтобы направить противостояние в нужное русло. Сегодня мы в очередной раз убедились, что в игре нельзя расслабляться ни на секунду, а также нужно реализовывать те моменты, которые имеем.
Сегодня, 29 ноября 2023 года, в Оренбурге на местном стадионе “Газовик” был проведен очередной матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу, где московский “Спартак” сыграл с “Оренбургом”. Встреча сложилась для подопечных Гильермо Абаскаля неудачно – они потерпели поражение со счетом 0:1. Отметим, что с 40-й минуты гости играли в меньшинстве, так как в их составе с поля был удален защитник Олег Рябчук.
Источник: “Матч ТВ”
Абаскаль – о поражении от “Оренбурга”: не тот результат, за которым мы приехали
Наставник московского “Спартака” Гильермо Абаскаль высказался о поражении красно-белых от “Оренбурга” (0:1) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"