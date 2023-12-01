"Юран в последнее время часто разгромно критикует судейство во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Согласен ли я с ним? Такие высказывания — это крик души. Об этом беспределе говорит не только Николаич — и уже не первый сезон. Все ждали улучшений с появлением VAR, но с ним спорных решений стало ещё больше", — cказал Тихий.
Тихий привёл в пример матч нижегородской команды с "Зенитом", когда Дуглас Сантос попал 31-летнему футболисту в лицо локтём. Тихий заявил, что ЭСК РФС решила, что именно игрок "Пари НН" нашёл лицом локоть бразильского игрока. Однако Тихий заметил, что не все судьи в РПЛ плохие.
В нынешнем сезоне Тихий в девяти матчах во всех турнирах провёл на поле 573 минуты, не отметившись результативными действиями. Его контракт с "Пари НН" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Sport24.
Тихий: критика Юраном судейства — крик души. Не только он говорит об этом. C VAR cпорных решений стало больше
Защитник "Пари НН" Дмитрий Тихий высказался на тему судейства в России.
Фото: РИА Новости