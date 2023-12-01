Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
22:30
КёльнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
23:00
СтрасбургНе начат

Тихий: критика Юраном судейства — крик души. Не только он говорит об этом. C VAR cпорных решений стало больше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Пари НН" Дмитрий Тихий высказался на тему судейства в России.
Фото: РИА Новости
"Юран в последнее время часто разгромно критикует судейство во флеш-интервью и на пресс-конференциях. Согласен ли я с ним? Такие высказывания — это крик души. Об этом беспределе говорит не только Николаич — и уже не первый сезон. Все ждали улучшений с появлением VAR, но с ним спорных решений стало ещё больше", — cказал Тихий.

Тихий привёл в пример матч нижегородской команды с "Зенитом", когда Дуглас Сантос попал 31-летнему футболисту в лицо локтём. Тихий заявил, что ЭСК РФС решила, что именно игрок "Пари НН" нашёл лицом локоть бразильского игрока. Однако Тихий заметил, что не все судьи в РПЛ плохие.

В нынешнем сезоне Тихий в девяти матчах во всех турнирах провёл на поле 573 минуты, не отметившись результативными действиями. Его контракт с "Пари НН" рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24.

Тихий Нижний Новгород Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится