"Если мы понимаем, что у Эдгара больше возможностей открывается где-то в другом месте, безусловно, мы этот разговор с ним заведем. Пока мы такой разговор не ведем, потому что те предложения, которые получаем, мягко говоря, не уровня Эдгара", — сказал Мелик-Гусейнов.
22-летний Севикян стал игроком нижегородской команды летом 2022 года, перейдя из испанского "Леванте". В нынешнем сезоне нападающий забил семь голов в 22 матчах во всех турнирах. Его контракт с "Пари НН" рассчитан до лета 2025 года.
Севикян, прошедший через молодёжные и юношеские сборные России, принял решение выступать за сборную Армении.
Источник: ТАСС.
В "Пари НН" заявили, что еще не получали по Севикяну предложений "уровня игрока"
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался на тему возможного ухода из команды нападающего Эдгара Севикяна.
Фото: Михаил Терещенко/?ТАСС