- Во-первых, матчи могут еще не состоятся. Во-вторых, если футбольные поля не соответствуют в снегопад, недостаточна уборка снега и так далее, то надо переносить матчи. Хорошие матчи, в которых многое решается, - должны быть соответствующие условия.
Напомним, в данные минуты решается вопрос о возможном переносе матча 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Ростов", который должен состоятся сегодня в 14:00 по московскому времени, на завтра, из-за сильного снегопада в столице России.
Также сегодня, 3 декабря, в Москве на стадионе "РЖД Арена" должна пройти встреча "Локомотив" - "Зенит". Стартовый свисток главного арбитра Алексея Сухого запланирован на 16:30 по местному времени.
Источник: "Чемпионат"
Семин: если футбольные поля не соответствуют в снегопад, надо переносить матчи
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался на тему переносов матчей, если футбольные поля в снегопад не соответствуют.
Фото: ПФК ЦСКА