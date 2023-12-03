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Семин: если футбольные поля не соответствуют в снегопад, надо переносить матчи

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался на тему переносов матчей, если футбольные поля в снегопад не соответствуют.
Фото: ПФК ЦСКА
- Во-первых, матчи могут еще не состоятся. Во-вторых, если футбольные поля не соответствуют в снегопад, недостаточна уборка снега и так далее, то надо переносить матчи. Хорошие матчи, в которых многое решается, - должны быть соответствующие условия.

Напомним, в данные минуты решается вопрос о возможном переносе матча 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Ростов", который должен состоятся сегодня в 14:00 по московскому времени, на завтра, из-за сильного снегопада в столице России.

Также сегодня, 3 декабря, в Москве на стадионе "РЖД Арена" должна пройти встреча "Локомотив" - "Зенит". Стартовый свисток главного арбитра Алексея Сухого запланирован на 16:30 по местному времени.

Источник: "Чемпионат"

Семин ЦСКА Ростов Локомотив Зенит
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