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Зиньковский: у "Спартака" бывают плохие матчи. Почему-то они получаются на выезде

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский ответил на вопрос о плохих результатах красно-белых на выезде в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Тяжело сказать. Разные факторы. В каждой игре всё складывается по-разному. То удаление, то еще что-то. Бывают плохие матчи. Почему-то они на выезде получаются - и подряд, и не подряд. И просто как-то тяжелее на выезде в этом сезоне играть. Непонятно почему. Вот так складывается чемпионат, - передает слова Зиньковского "Чемпионат".

Московский "Спартак" по итогам 17 туров Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 27 очков в 17 матчах. При этом красно-белые являются на данный момент десятым клубом лиги по игре в гостях, набрав 7 очков в 8 выездных матчах при 2 победах, 1 ничьей и 5 поражениях. В игре 17 тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" москвичи потерпели поражение со счетом 1:2.

Спартак Ахмат Зиньковский
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