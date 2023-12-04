- Система "весна-осень" была подходящей, надо вернуть, думаю. Скандинавские страны так же играют, там тоже погода не идеальная. В Советском Союзе тоже хотели перейти на "осень-весна", но поняли, что не надо, - передает слова Тарханова Metaratings.ru.
С сезона-2011/2012 чемпионат России проводится по календарной системе "осень-весна", при которой клубы начинают сезон во второй половине лета, а завершают в конце мая или начале июня. При этом несколько туров приходится проводить в зимнее время - в декабре, а также иногда в феврале.
Матчи 17 тура РПЛ 3 декабря в Москве прошли в условиях сильного снегопада.
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Тарханов: надо вернуть систему "весна-осень", она была подходящей
Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о календарной системе проведения чемпионата России.
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