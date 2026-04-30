Ноттингем Форест
22:00
Астон Вилла
Фрайбург
22:00
Брага

Райо Вальекано
22:00
Страсбург
Шахтер
22:00
Кристал Пэлас

В "Кубани" объяснили пропуск тура

Тренер вратарей "Кубани" Андрей Синицын рассказал, почему команда не примет участия в 11-м туре Второй лиги.
Фото: ФК "Кубань"
"Я так понимаю, что не успели выкупить билеты во Владивосток, поэтому команде не удалось поехать на матч. Это насколько я знаю.

Не вопрос финансов? Надеюсь, что только с этим связано, а в остальном все будет нормально", - сказал Синицын.

Напомним, ранее футбольный клуб "Кубань" сообщил о том, что команда не сыграет в ближайшем туре чемпоината по техническим причинам. Также отмечалось, что игроки уже приступили к подготовке к выездной игре против "Динамо-2" в рамках 12 тура.

Матч 11-го тура дивизиона "А" в группе "Серебро" Второй лиги против "Динамо-Владивосток" должна была состояться в эту субботу, 2 мая.

Источник: "Чемпионат"

