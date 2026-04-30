В "Кубани" объяснили пропуск тура

"Я так понимаю, что не успели выкупить билеты во Владивосток, поэтому команде не удалось поехать на матч. Это насколько я знаю.
Не вопрос финансов? Надеюсь, что только с этим связано, а в остальном все будет нормально", - сказал Синицын.
Напомним, ранее футбольный клуб "Кубань" сообщил о том, что команда не сыграет в ближайшем туре чемпоината по техническим причинам. Также отмечалось, что игроки уже приступили к подготовке к выездной игре против "Динамо-2" в рамках 12 тура.
Матч 11-го тура дивизиона "А" в группе "Серебро" Второй лиги против "Динамо-Владивосток" должна была состояться в эту субботу, 2 мая.
