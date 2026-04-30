Новичок ЦСКА рассказал, против каких нападающих в РПЛ ему тяжелее всего играть

Защитник ЦСКА Матеус Рейс ответил на вопрос, против кого ему было сложнее играть в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Для меня лучшие нападающие — это игроки ЦСКА. Поэтому могу говорить только за свою команду. Нет такого, сложнее или нет.

Я только недавно присоединился к ЦСКА и пока узнаю чемпионат, знакомлюсь с командами. Конечно, тяжело играть на выезде как с "Краснодаром", так и с "Рубином". Кордоба и Даку — достаточно сильные нападающие, против которых непросто играть", - сказал Рейс.

Матеус Рейс присоединился к ЦСКА минувшей зимой, перейдя из лиссабонского "Спортинга" в качестве свободного агента. Стороны подписали контракт до июня 2029 года и возможностью продления еще на один сезон. В составе московской команды 31-летний центральный защитник провел 6 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых отыграл суммарно 440 минут и не отметился результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"

