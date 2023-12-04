"ЦСКА интересовался Велингтоном летом, но переход так и не состоялся. Сейчас мы никаких контактов с руководством клуба не поддерживаем, переговоров с ними нет. Если к Веллингтону и есть интерес из России, то только от "Зенита", как об этом пишут в СМИ", — цитирует Круза "СЭ".
В 2023 году Велингтон сыграл 31 матч за "Сан-Паулу". За это время 22-летний игрок отметился 2 голевыми передачами. В сентябре этого года защитник сыграл 1 матч за сборную Бразилии U23. Портал Transfermakt оценивает стоимость спортсмена в 3 миллиона евро. Контракт бразильца с текущим клубом истекает 31 декабря 2024 года.
Сейчас в составе "Зенита" числятся 7 бразильских игроков. 2 левых защитника — Дуглас Сантос и Данил Круговой.
Агент: "Зенит" интересуется бразильцем Велингтоном из "Сан-Паулу"
Футбольный агент Тео Круз, представляющий интересы защитника бразильского "Сан-Паулу" Велингтона, рассказал какие российские клубы интересуются его клиентом.
Фото: Global look press