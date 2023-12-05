"Нам нужно улучшать игру. Потенциал у этой команды есть. Я уверен, что она может добиться больших результатов. В том числе — бороться за чемпионство в этом сезоне. По крайней мере, потенциал такой есть", — приводит слова Чалова "Матч ТВ".
После 17 туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте в таблице, набрав 28 очков. В следующем матче армейцы встретятся с "Краснодаром". Игра пройдет в Краснодаре 10 декабря. Начало — 19:45 (мск).
В этом сезоне Чалов сыграл 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает 25-летнего россиянина в 12 миллионов евро.
Чалов: ЦСКА может побороться за чемпионство в этом сезоне
Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил потенциал своего клуба.
Фото: ПФК ЦСКА